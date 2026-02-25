Chilavert contro Courtois: "Parla di valori e ha rubato la ragazza a De Bruyne..."

La risposta dell'ex nazionale paraguaiano Chilavert al portiere del Real Madrid non si è fatta attendere ed è stata durissima.

Nuovo capitolo nella polemica legata al presunto episodio di razzismo che ha coinvolto l'attaccante del Real Madrid Vinícius Júnior. Dopo le dichiarazioni al vetriolo dell'ex portiere della nazionale paraguaiana José Luis Chilavert, è arrivata la replica diretta dell'estermo difensore dei Blancos Thibaut Courtois, che alla vigilia del match di ritorno contro il Benfica ha preso posizione in conferenza stampa.

"È deplorevole. Non si possono dire cose del genere. Non hanno più posto nel mondo di oggi", ha dichiarato il belga, commentando le parole dell’ex numero uno sul caso che vede coinvolto anche Gianluca Prestianni. La risposta di Chilavert non si è fatta attendere ed è stata durissima: "Deplorevole è Courtois che ha portato via la fidanzata a Kevin De Bruyne. Parlano di valori e poi succedono queste cose. A Prestianni, Vinícius ha detto 'cagón de mierda' e Kylian Mbappé gli ha detto 'puto racista'. Loro possono dirti di tutto e tu non puoi dire niente".

Non solo. Chilavert ha rincarato la dose con frasi destinate a far discutere: "Il Belgio è preso dai musulmani, che loro sostengono, dove picchiano e uccidono le donne. I valori del Sudamerica sono pro famiglia. E Courtois dovrebbe imparare a giocare con i piedi, è un portiere normale".