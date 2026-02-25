Il Napoli segna poco, Chiariello: "Problema serio, come batti le piccole?"

Lungo editoriale di Umberto Chiariello oggi in diretta a Radio Crc. Tanti i temi toccati. Tra questi le difficoltà del Napoli in difesa, troppi gol subiti, ma anche in attacco dove si segna troppo poco.

"La difesa prende gol da otto partite consecutive e per la prima volta ha preso gol dopo un anno di testa. In attacco i conti non tornano. Politano ha dimenticato completamente che è nato attaccante e che non segna dal 30 marzo, tra poco un anno. A gennaio è stato preso Giovane dal Verona, che fa il fenomeno giovedì in allenamento, ma in campo poi quando entra evapora.

Elmas è un altro che si è dimenticato della sua vocazione al gol. I conti non tornano perché adesso a far quadrare un po' i conti ci sono il giovane Vergara, per noi sempre giovane, ma ha 23 anni, e Alisson Santos che ha fatto due gol appena arrivato, uno con la Roma e uno a Bergamo annullato per fuorigioco, ma molto bello. Insomma, il problema del gol è grosso, è grosso assai. Se dobbiamo vincere quattro partite consecutive con Verona, Torino, Lecce e Cagliari ci vogliono i gol".