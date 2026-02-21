Chivu cita Maradona, Cruciani: “Furbata per vincere la partita, non un gesto politico”

"Bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato". Queste le parole pronunciate da Cristian Chivu alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt di Champions League in merito alle polemiche scaturite dopo Inter-Juve.

Il giornalista e conduttore radiofonico, Giuseppe Cruciani, nel corso di Numer1 Podcast, ha commentato le parole del tecnico nerazzurro: “Il gol di mano di Maradona era una furbata per vincere la partita, punto e basta. Non era un gesto politico o un messaggio sociale e politico”.