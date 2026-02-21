Di Fusco: "Infortuni hanno condizionato la stagione! Milinkovic? Per Conte è il titolare"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.

Milinkovic-Savic?

"È stato scelto da Conte per essere il titolare, perché preferisce un portiere bravo con i piedi. Ha grandissima personalità. Lo abbiamo visto con la Roma quanto può essere incisivo il suo rilancio, potremmo vederlo anche contro l’Atalanta che gioca a uomo".

Sulla Champions

"Per la qualificazione in Champions bisogna crederci. Conte ha tutte le carte in regola per puntarci. Se non riuscisse a qualificarsi penso sia un campionato non dico fallimentare, ma siamo lì".

Sulla difesa

"C’è stata fragilità difensiva perché si è dovuto cambiare tanto, con alcuni meccanismi che non funzionano alla perfezione. Ci sono stati errori singoli e di reparto. E’ una stagione particolare, purtroppo gli infortuni hanno condizionato un’intera stagione".

VAR?

"Per le dinamiche gli arbitri non conoscono le dinamiche così come le conoscono i giocatori. Gli arbitri dovrebbero fare delle partite di calcio tra di loro. Il calcio va praticato per imparare la dinamica”.

