Klinsmann su Inter-Roma: "Quasi gara dell'anno. Vicino al traguardo, può subentrare la paura!"

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"E questo genera tensione, soprattutto se poi in alcuni giocatori c’è il ricordo della delusione dell’anno passato".

Jürgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter ed ex ct della nazionale tedesca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto: "Bisogna mettere al sicuro lo scudetto già dalla Roma".

Più in generale, come spiega il rallentamento in campionato dell’Inter prima della sosta?

"È una situazione molto comune a chi è in fuga. Quando sei vicino al traguardo, può subentrare la paura. Vedi l’obiettivo e inizi a pensare a cosa puoi perdere, invece che a cosa puoi vincere. E questo genera tensione, soprattutto se poi in alcuni giocatori c’è il ricordo della delusione dell’anno passato. In momenti così, anche i difetti più piccoli diventano ingiustamente enormi. Serve solo semplicità: giocare facile, restare tranquilli, non complicarsi la vita. Amo il pensiero positivo, anche quando alleni: se perdi dando tutto, e mi è capitato a volte, va bene. Fa parte del gioco. Ma se giochi con paura, diventa un limite. Per questo con la Roma è quasi la gara dell’anno".

Ci spieghi meglio.

"È semplicemente fondamentale perché può spezzare questo strano ciclo negativo o, al contrario, alimentarlo. Vincere significa liberarsi mentalmente, ritrovare fiducia ed energia. Il problema è che incrocia una Roma tosta, in lotta Champions, che ha un allenatore bravissimo che si è fatto subito capire: diciamo che la Pasqua a San Siro è interessante".