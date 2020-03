"Ci avviamo verso il giorno in cui usciremo di casa": l'annuncio di Burioni sul Coronavirus

"I numeri cominciano a essere meno negativi e in un'epidemia significa positivi. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro comportamento, come prima raccoglievamo i frutti della nostra irresponsabilità". Parla così il virologo Roberto Burioni, che durante la trasmissione 'Che tempo che fa' prova a tracciare un punto dell'epidemia di Covid-19: "Non possiamo predire il futuro, ma sembra che le cose stiano rallentando ed ora bisogna perseverare con i nostri sacrifici.

"Ci stiamo avviando verso il giorno in cui usciremo di casa, anche se non tutti e non fra dieci giorni. Ma quel giorno tutti dovremo portare una mascherina e quindi devono esserci".