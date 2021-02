Ciaschini: "4-3-3 modulo ideale per il Napoli. Basta pensare a Sarri, è il passato"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Giorgio Ciaschini. “Anch'io sono convinto che il 4-3-3 sia la base di questo Napoli anche se ammetto che Rino conosce meglio di noi la situazione interna quindi lui è in grado di giudicare e di scegliere meglio. Però per le caratteristiche dei giocatori credo sia il sistema ideale. Ho sentito parlare anche del Napoli di Sarri. Se ritorniamo sempre sul Napoli di Sarri sbagliamo alla grande. Forse questa squadra non ha individualità tali da potere fare un gioco in cui il singolo emerge, ma forse la squadra ha bisogno di rientrare in un modello di gioco e allora magari tutti riescono a rendere al massimo. e Sarri ha avuto la fortuna dell’esplosione di Mertens. Bisogna abituarsi anche ad alti e bassi e dobbiamo per adesso scordarci la possibilità di fare un campionato di vertice in cui la prima in campo impone il proprio gioco a tutti come succedeva tempo fa. Però il Napoli può giocarsi ancora la partita contro la Juventus e quindi ritornare nelle prime quattro. In questo momento serve massima tranquillità e serenità nell’ambiente”.