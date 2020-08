Ciaschini esagera e dà il risultato: "Barcellona-Napoli finirà 0-3"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti (non al Napoli): “Sono fiducioso, Barcellona-Napoli finirà 0-3. Il Napoli vive un ottimo momento di forma: la squadra è solida in difesa e prolifica in attacco. Il Barcellona resta una grande, ma speriamo non sia al top. Il Napoli ha ritrovato equilibrio e Koulibaly è tornato quello dei tempi migliori. Non credo nel cambio modulo del Barcellona e pure se non è al massimo, parliamo di una squadra esperta e che quando deve trovare la giusta concentrazione sa farlo lasciando i problemi nello spogliatoio. Gattuso di certo non dovrà preparare mentalmente il Napoli perché gare del genere si preparano da sole. Bisognerà essere molto attenti in difesa e pronti a ripartire. Se Insigne non dovesse farcela, sceglierei Lozano. Poi, dipende da ciò che chiederà il tecnico”.