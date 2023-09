Ciciretti: “Impossibile rifiutare Napoli a quell’età, ma adesso sceglierei un’altra squadra”

Lo scorso 30 giugno Amato Ciciretti ha visto terminare il suo contratto con l'Ascoli.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo scorso 30 giugno Amato Ciciretti ha visto terminare il suo contratto con l'Ascoli. L'esterno classe 1993 è ancora alla ricerca di una nuova esperienza, ma attraverso le colonne di OttoPagine ha espresso una speranza in merito: "Non è una novità che tornerei volentieri a Benevento, lo sapete tutti. Sono colori che porto dentro di me. Se rifarei la scelta di Napoli? Mi era arrivata un'offerta da parte di una società importantissima. A quell'età farei le stesse cose, ma adesso a trent'anni sceglierei Benevento per tutto ciò che mi ha dato".

Ciciretti (29) con la maglia del club sannita fra il 2015 e il 2018 ha collezionato 80 presenze con 16 gol e 21 assist. Nel corso della sua carriera il giocatore romani ha indossato anche le casacche di Chievo Verona, L'Aquila, Messina, Carrarese, Empoli, Parma, Pistoiese e Como.