Cioffi: "Per noi allenatori conta solo vincere, il bel gioco è secondario ai risultati"

vedi letture

Gabriele Cioffi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Nel nostro lavoro conta solo vincere, Conte sta facendo un lavoro straordinario ed è un vincente. Il bel gioco è un processo secondario ai risultati.

Per un allenatore la cosa più difficile è tracciare la rotta, ci sono tante variabili non solo le qualità del singolo giocatore, ma le relazioni tra i giocatori. Il mio futuro? Vediamo se Italia o estero, tornerò in panchina”.