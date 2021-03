Cirillo su Gattuso: “Oggi sono stato a Castel Volturno, l’ho trovato sereno e motivato”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore e attuale operatore di calciomercato, Bruno Cirillo. “Oggi sono stato a Castel Volturno, è stata una visita molto piacevole perché non vedevo Gattuso da tanto tempo e sono stato un po' lì con lui a chiacchierare. E’ stato molto piacevole, ho trovato Rino molto sereno, motivato e contento. Sa che che c’è un obiettivo molto importante da raggiungere quindi lui ce la metterà tutta insieme ai suoi ragazzi per raggiungere la Champions League. Ho trovato un gruppo unito e compatto, focalizzato alle prossime tre gare. Speriamo per lui, per i ragazzi e per i tifosi del Napoli che si possa raggiungere l'obiettivo stagionale”.