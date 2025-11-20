Clamoroso Moggi: “Il Napoli mi disse che Bale non era adatto alla Serie A”

Alessandro Moggi, procuratore a capo della Gea World S.p.A., si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, nella quale ha ripercorso le tappe della sua carriera e svelato un interessante retroscena di mercato.

Qual è il trasferimento che non è riuscito a chiudere e che avrebbe voluto fare?

"A un passo no, ma ci sono state tante operazioni mancate di giocatori importanti proposte che non sono stati presi da squadre italiane. Mi ricordo che il Napoli mi disse che Bale non era adatto al campionato italiano, poi provai a portare in Italia Falcao ai tempi del River Plate e Lautaro Martinez quando era al Racing, ma una società importante di Serie A mi disse che aveva già tanti attaccanti. Lo stesso vale per Griezmann. Questo è il mercato, dove spesso si tentano cose che in quel momento non vengono accettate e a distanza di anni poi ci si pente perché vengono fuori calciatori straordinari".