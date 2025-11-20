Criscitiello: “A Napoli non si può aprire un ciclo! Conte doveva andar via come Spalletti”

Nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Vincere a Napoli è un’eccezione, non una regola. Non puoi aprire un ciclo. Spalletti che vince fa bene a scappare, lo doveva fare anche Conte. Lo dice la storia, tranne con Maradona che vinci due scudetti, a Napoli e a Roma è difficile vincere due scudetti di fila.

Già se fai il miracolo una volta, la volta successiva la squadra si perde, perché hai spremuto tutto. Cosa è successo dopo lo scudetto di Spalletti? Un disastro. In piazze come Roma o Napoli vincere una volta è un trionfo, ma farlo due volte è quasi impossibile. Non lo dico io, parla la storia. A Torino ad esempio lo apri un ciclo”.