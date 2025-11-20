Fabbroni: “Silenzio Conte? Non concordo, ma sarebbero arrivate domande scomode"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Meno male che l’Italia ha evitato la bestia nera Macedonia. Pescare poi il Galles in finale significherebbe fare un brutto scherzo al Regno Unito, togliendo dai Mondiali due loro nazioni. Giocare la finale fuori casa è meglio, anche perché ci sarebbe il vantaggio di avere una via di fuga già segnata. Perché uscendo da Cardiff non so se gli azzurri potranno poi tornare in Italia. Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord do per scontato il passaggio del turno.

Silenzio di Conte? Da giornalista non posso essere d’accordo, ma guardando la cosa da un’altra angolazione penso che il silenzio di Conte possa essere opportuno. Conte avrebbe dovuto rispondere anche a domande “fastidiose”. In questa storia ci sono stati eccessi da parte di tutti, ma non il presidente. Ha scritto e non ha parlato in modo chiaro. Conte ha detto delle cose pesanti e la squadra è sembrata molto lontana dal Napoli dello scudetto. La speranza è che questa riflessione possa solo fare bene”.