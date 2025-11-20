Sabatini: “I nuovi li ha comprati Conte. Se non giocano la colpa è sua!”

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto al Podcast Numer1, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Una frase di Conte mi è sembrata di cattivo gusto oltre che non reale, cioè quella di non accompagnare il morto. Andiamo al punto: se la squadra non corre, avrà sbagliato Conte la preparazione? Se i nuovi non giocano, ha sbagliato lui a comprarli. La cosa incredibile è che i nuovi li ha comprati tutti lui, a parte De Bruyne”.