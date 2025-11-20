Pres. Galatasaray a sorpresa: “Osimhen può essere venduto in qualsiasi momento”

vedi letture

Intervenuto nella trasmissione congiunta HT Spor e Habertürk TV, il presidente del Galatasaray, Dursun Aydin Ozbek, ha parlato di Victor Osimhen tornando sull’affare chiuso con il Napoli in estate da 75 milioni di euro: "Io e i miei colleghi abbiamo detto: Osimhen è un calciatore che conosciamo bene. Conosciamo tutto di questo giocatore.

Abbiamo detto che, se avessimo comprato Osimhen, il Galatasaray avrebbe tratto vantaggio da questa operazione. Per età e prestazioni, è un giocatore che in qualsiasi momento può essere venduto a un altro club. Tutti questi parametri hanno influenzato positivamente la nostra decisione su Osimhen. Anche la situazione finanziaria raggiunta dal Galatasaray ha reso possibile questo trasferimento".