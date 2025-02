Clamoroso Sabatini: “Giuntoli ha contattato anche Conte per sostituire Motta alla Juve”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube della situazione in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Thiago Motta andrà via a fine stagione - malgrado la conferma di Giuntoli - e secondo Sabatini ci sono stati contatti anche con Antonio Conte: “Thiago Motta non sarà più l’allenatore della Juventus l’anno prossimo malgrado il contratto triennale. Giuntoli ha avuto modo di sondare l’eventuale disponibilità di Gasperini.

Giuntoli e il suo staff hanno comunque mandato dei messaggi anche ad Antonio Conte. Al momento la situazione è che se la Juventus dovesse qualificarsi in Champions League, la guida della squadra dovrebbe essere affidata a Gasperini oppure Antonio Conte. Questa situazione chiaramente sarebbe vincolata solo alla qualificazione Champions, altrimenti sia Gasperini che Conte avranno offerte migliori della Juventus, che per entrambi rappresenterebbe comunque un ritorno alla casa madre, un pizzico di Dna juventino che è stato raso al suolo dall’arrivo di una nuova dirigenza che ha portato con sé Thiago Motta”.