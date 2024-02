Clemente di San Luca: "Nessuna critica a Calzona, ma col Barça gara orribile. Ho una convinzione..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Guido Clemente di San Luca, opinionista e ordinario di Diritto Amministrativo.

"Abbiamo assistito ad una partita orribile, obiettivamente, con un'ansia pazzesca da un tifoso vero – come io sono – che sperava in un colpo di fortuna. La squadra in campo completamente disorientata, non capiva niente, offriva il fianco all'avversario. Nessuna critica a Calzona che non ha avuto neanche 48 ore. La critica va, come al solito, a De Laurentiis. Io ho una convinzione: se fosse rimasto Mazzarri, avremmo battuto il Barcellona.

Il quarto d’ora finale, è stata una conferma delle ultime 3-4 partite. Una ricerca della costruzione dal basso così ossessiva da rasentare la demenzialità. Credo che Calzona dovrà avere il tempo per rimettere in sesto la squadra: in 3 settimane con Sinatti, forse una speranza c’è, ma non si chiama obiettiva ricognizione della realtà. Riguardando la partita, obiettivamente è stata peggiore delle ultime. Mazzarri ha giocato senza giocatori, ha ereditato una squadra rasa al suolo. Con Mazzarri, il Barcellona avrebbe preso 3 gol. Partita contro Cagliari? Mi auguro tutto ciò che sogna un tifoso; dall’altra parte, per quello che ho visto, ho grande timore e voglio essere smentito. Se succede, magari prendiamo anche un filotto".