Cobolli Gigli: “Mentre ADL parlava di scudetto, avete visto Spalletti?"

© foto di Giacomo Morini

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Positivo l’inizio del mercato del Napoli? Immagino che sia un’operazione concordata tra il presidente e l’allenatore, quindi non posso che dire che sì. Anche se ho percepito dalla conferenza stampa congiunta De Laurentiis-Spalletti una differenza di vedute. Il presidente parlando della squadra ha usato l’aggettivo ‘issima’, l’allenatore in quel momento ha abbassato gli occhi. Forse fra le ambizioni di De Laurentiis, Spalletti era più prudente sull’obiettivo scudetto.

Mercato Juve? Per la Juventus si leggono nomi grandissimi, come Di Maria e Pogba, quindi leggo ambizioni da scudetto da parte del presidente Agnelli. Non sono molto favorevole ai ritorni, ma la carta Pogba è molto forte e spero si quella giusta. Lacrime di Dybala? Credono sia vere per tutti gli anni passati alla Juve, ha poi preso atto della chiusura della Juve sul rinnovo. Ora deve fare i suoi interessi, il vil denaro mi sembra giusto che debba dettare legge. Il centrocampo bianconero è stato il punto più vulnerabile di quest’anno, seguito dalla difesa. Ora bisogna a rinforzare il centrocampo e la difesa deve tornare a funzionare, ma la cosa più importane è che la Juve ritrovi un animo da squadra. Questa voglia di vincere negli ultimi anni si è un po’ appassita, in un’intervista Buffon aveva detto che al suo ritorno aveva trovato un ambiente sciolto.

Ritorno di Lukaku all’Inter? Le cose dell’Inter non mi scalderanno mai il cuore, mi stupisce il suo ritorno. Significherebbe che sia le attese di Lukaku che quelle del Chelsea non sono state attese”.