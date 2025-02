Cobolli Gigli: "Vlahovic al Napoli? Per quello stipendio a quel punto tenevi Osimhen"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Negli ultimi giorni Vlahović è stato accostato al Napoli. Crede che questa operazione sia realmente fattibile per il club di De Laurentiis?

"Mi sembrerebbe strano che De Laurentiis offrisse 12 milioni netti a Vlahović dopo essersi liberato – tecnicamente parlando – di Osimhen. A quel punto, avrei tenuto Osimhen e gli avrei dato lo stesso stipendio. Anzi, probabilmente Osimhen è pure più forte di Vlahović dal punto di vista realizzativo."

Il Napoli sembra essere l'unico club di Serie A che si è indebolito a gennaio, non solo per la cessione di Kvaratskhelia…

"Non si è sforzato particolarmente sul mercato, questo è sicuro. Forse anche per questo Conte ha mostrato un certo nervosismo nelle dichiarazioni, pur mantenendo la compostezza. Credo che abbia notato come la squadra sia rimasta la stessa, anzi, abbia perso un giocatore fondamentale come Kvara. Altre squadre, invece, si sono rinforzate. La Juventus, ad esempio, ha fatto di tutto: a un certo punto Giuntoli aveva detto ‘basta acquisti’, poi ha ripreso a comprare, soprattutto in difesa. Mi sembra che manchi una direzione chiara."