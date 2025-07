Padovan boccia Milinkovic-Savic: "Scelta sbagliata, Meret si è meritato la titolarità"

vedi letture

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Milinkovic-Savic arriverà e si giocherà il posto con Meret e, almeno per me, questo è sbagliato. Non c’è più il titolare fisso, ma Meret si è meritato la titolarità: ha giocato anche contro la gente di Napoli, che gli imputava colpe anche quando non c’era bisogno. Poi non mi ricordo tutta questa bravura di Milinkovic-Savic con i piedi. Non so se sia tanto produttivo mettere tutta sta pressione a Meret.

Cessione di Osimhen al Galatasaray? Piccolo capolavoro di De Laurentiis dopo i disastri dell’anno scorso. Bisogna anche dare merito a De Laurentiis per aver allestito gran parte della rosa già a Dimaro e questo sarà un grande vantaggio sia per il Napoli che per Conte. Il Napoli parte in vantaggio per la lotta scudetto grazie ad una campagna acquisti davvero ottima. Lucca-Lukaku? Conte si baserà sulla condizione, lui non vede in faccia nessuno: neanche i suoi fedelissimi. Lukaku, però, ha finalmente fatto una condizione fisica. Raspadori? Io lo farei restare, ma Raspadori dovrà domandarsi quanto spazio potrà avere”.