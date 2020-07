Coco scommette sul Napoli: "Barça non vive periodo ottimale, ma non bisogna mollare"

Francesco Coco, ex difensore, è intervenuto per parlare dell'ottavo di finale contro il Barcellona nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Barcellona non è in una situazione ottimale adesso, il Napoli può provare il tutto per tutto. Ma si farebbero solo brutte figure al Camp Nou se il Napoli scendesse in campo come ieri con il Bologna. Alle gare importanti bisogna arrivarci preparati. Nelle gare precedenti la squadra deve sempre dare il massimo per arrivare al meglio. Al Dall'Ara il Napoli ha mollato a livello mentale, non è stata sul pezzo e invece bisogna starci per abituarcisi".