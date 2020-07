Coco: "Un po' di rilassamento può starci, ora sta a Gattuso rimettere tutti in linea"

Francesco Coco, ex difensore di Inter e Barcellona, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha fatto molto bene. Il Napoli può scrivere un pezzo di storia. Battere il Barcellona e volare ai quarti di finale di Champions League sarebbe un grandissimo traguardo. Il Napoli ha vinto già la Coppa Italia e non ha nulla da chiedere al campionato, quindi può starci un po' di rilassamento. Adesso sta a Gattuso rimettere tutti in linea per arrivare al massimo al Barcellona".