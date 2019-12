Colantuono: "Atalanta diventata come Napoli ed Inter. Scudetto? Occhio alla Lazio..."

“Quando l’Atalanta è in giornata può fare partite come quella di domenica contro chiunque. Se perdi il filo rischi di incappare in queste figuracce. Al di là della cassa di risonanza legata alla sconfitta il Milan non deve pensarci più di tanto: la Dea vince anche quando non è in giornata”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore dell’Atalanta, Stefano Colantuono. “La Dea - dice Colantuono - ormai è una realtà consolidata nell’alta classifica. Se la giocherà per un posto in Champions League e anche in Coppa si farà valere perché il Valencia è alla portata. Ormai l’Atalanta è come Inter, Juventus, Napoli e così via. Scudetto Inter-Juve? Occhio anche alla Lazio. Credo sia una lotta a tre. Tra queste vedo però sempre la Juve leggermente avanti”.