Colantuono: "Conte non regalerà niente alla Juve. Mourinho? Non basta alla Roma"

“Nel caso Gattuso portasse il Napoli in Champions firmerebbe una stagione straordinaria. Conte non regalerà niente alla Juve. Roma, Mourinho non basta”. L’ha detto ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex tecnico di Torino e Atalanta Stefano Colantuono: “Da quello che sento e leggo in giro, le strade tra il Napoli e Gattuso dovrebbero separarsi. Sarebbe un vero peccato, perché in azzurro Gattuso ha lavorato alla grande. Se conquistasse la Champions, concluderebbe nel migliore dei modi un’annata straordinaria. Il Napoli ha tante chance di terminare il campionato al quarto posto, anche perché ha il destino nelle proprie mani”.

Non si può dire lo stesso della Juve, oggi in campo allo Stadium contro l’Inter. “Conte non regalerà nulla a nessuno, sarà così contro la Juve, sarebbe stato lo stesso contro qualsiasi altro avversario. La Juve ha una partita dura, a proposito dei bianconeri, a Pirlo un po’ di gavetta non avrebbe fatto male”. Ne ha fatta tanta di gavetta Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma. “Il suo ritorno in Italia darà una scossa alla Serie A però, se la Roma vorrà lottare subito per lo scudetto dovrà mettere mano alla squadra perché ci sarà bisogno di parecchi rinforzi”.