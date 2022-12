Colantuono: “Il Napoli sta stupendo tutti, la sosta è un beneficio”

L'allenatore, tra le altre ex Atalanta e Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato a Radio Firenzeviola.



Un bilancio su questa prima metà di stagione

"La Juve si sta riprendendo e il Napoli sta stupendo tutti. Milan e Inter sono lì dietro che cercano di recuperare terreno".

A chi può far peggio la sosta?

"Il Monza ad esempio stava facendo bene e non avrebbe voluto questa sosta. Squadre come il Napoli o chi aveva tanti infortuni ne hanno invece beneficiato".