Colantuono: "Nella corsa scudetto con l'Inter il vantaggio del Napoli si chiama Conte”

“Il più grande vantaggio del Napoli nella corsa scudetto contro l'Inter è Mister Conte. Chi ha Antonio Conte in panchina se lo deve tener ben stretto". Mister Stefano Colantuono è intervenuto nel corso del programma 'Radio Marte Sport Show'. L'ex tecnico di Atalanta, Torino, Udinese, Salernitana conosce molto bene il tecnico salentino. "Antonio Conte - ha dichiarato Colantuono - ha già fatto un miracolo facendo ritornare il Napoli vincente dopo il disastro dell'anno scorso. Quale che sia il risultato finale, questa sarà comunque una stagione straordinaria per il Napoli".

Colantuono ritiene che in queste ultime cinque partite "saranno la testa e la mentalità a fare la differenza tra Napoli ed Inter. Ed Antonio Conte è bravissimo a creare nel gruppo una feroce volontà vincente. In un determinato periodo della stagione ci sta a sbaglia un tempo, una mezza partita. Ma escludo che il Napoli possa esser vittima di appagamento. Come si potrebbe mai esser appagati a cinque giornate dalla fine avendo la possibilità di vincere uno scudetto storico. Sono convinto che alla fine la differenza a favore del Napoli sarà proprio Antonio Conte. E tante parole talvolta sono anche parte di una strategia mediatica finalizzata alla vittoria".