Colantuono: "Spalletti parte con un piccolo vantaggio"

Nel corso di 'Radio Goal', Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Può aiutare la conoscenza di alcuni giocatori, come Manolas, da parte di Spalletti? Aiuta sicuramente perché è come quando un allenatore allena già da qualche anno un club. Spalletti quindi parte con questo piccolo vantaggio. Adesso i ritiri sono diversi, prima si programmava la stagione per arrivare in fondo, ora c’è la sosta invernale ed è tutto diverso. Comunque la preparazione è molto importante per la stagione soprattutto per un allenatore appena arrivato. Oltre all’allenatore anche i collaboratori devono essere bravi a capire al volo i giocatori e il lavoro che vuole fare il tecnico.

Troppo presto Napoli-Juve alla terza? Io ho sempre guardato poco il calendario, guardavo solo sempre l’ultima giornata. Speravo sempre che ci fosse una grande che magari aveva da giocarsi poco mentre io mi giocavo la salvezza.

Ritiro con molte assenze? Capita, spesso la rosa si completa negli ultimi giorni di mercato. I ragazzi arriveranno dopo ma si metteranno subito a disposizione del gruppo”.