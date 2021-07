Colantuono: "Spalletti spettacolare, con lui il Napoli avrà tanti risvolti tattici"

Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Luciano è un capitano di lungo corso, sa come muoversi e sa cosa dire, al di là del discorso tattico dove chiaramente non ha bisogno di presentazioni. E' bravissimo nella comunicazione, sa quando intervenire e cosa dire. Ricordo che andai a trovare Spalletti a Trigoria per vedere come lavorava durante la settimana, la sua Roma era uno spettacolo. Ha tante idee, poi chiaramente possono anche cambiare. Il Napoli avrà tanti risvolti tattici con lui".