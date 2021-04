Colantuono: "Tanti problemi, ma il Napoli è in corsa al 100% per la Champions"

Ospite della trasmissione radiofonica 'Tutti Convocati', in onda su Radio 24, l'allenatore Stefano Colantuono ha commentato la vittoria del Napoli contro la Samp: "La squadra ha avuto un sacco di problemi a livello di infortuni e di serenità a livello di club. L'obiettivo non penso fosse lo scudetto, ma la qualificazione in Champions. E' in corsa al 100%".