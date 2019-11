Colantuono torna sul ritiro: "Non è mai ben visto, a Napoli si poteva aspettare una notte e calmare le acque"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Colantuono, allenatore, soffermandosi prioprio sul momento del Napoli di Ancelotti: “Insigne trova più giovamento nel sistema di gioco di Mancini perchè conosce più i movimenti e sa perfettamente quello che deve fare in campo.

Contro il Milan sarà una gara molto delicata per il Napoli dal punto di vista psicologico perché se vince può anche iniziare un filetto di vittorie.

Mi è capitato spesso che i calciatori non volessero andare in ritiro, non è mai ben visto. A Napoli si poteva aspettare una notte ed esser e più elastici: forse non andare ad incidere subito dopo il match avrebbe potuto calmare le acque”.