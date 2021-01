Collovati ai napoletani: "Critiche ad arte su Insigne, se lo mettete in croce non amate il Napoli!"

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, l'ex giocatore Fulvio Collovati ha parlato delle critiche rivolte a Lorenzo Insigne: "Bisogna accettare il verdetto, i rigori si possono sbagliare, pure Ibrahimovic ne ha sbagliati due, è tornato Kessie a batterli. Non bisogna mettere in croce Insigne per un rigore, s'è preso la responsabilità di batterlo in un momento difficile a dieci minuti dalla fine. Non capisco tutte queste polemiche nei suoi confronti, se non si ama Insigne non amate il Napoli. Sono critiche create ad arte. Prestazione? Guardate con lo Spezia, hanno sbagliato 15 gol, per il Napoli giocare senza Mertens è come l'Inter senza Lukaku, la Juve senza CR7, sono giocatori insostituibili, l'Inter con Sanchez non vince niente"