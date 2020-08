Collovati: "Al Napoli bilancio positivo, Gattuso ha raccolto macerie..."

Fulvio Collovati ha parlato a Canale 21 alla trasmissione Il Bello del Calcio parlando del bilancio in casa Napoli arrivati alla fine della stagione: "Il Napoli ha cambiato in corsa, secondo me è molto positivo. Ha vinto la Coppa Italia, in campionato non hai raggiunto risultati ma bisogna mettere in preventivo tante cose, il cambio allenatore e le macerie lasciate da Ancelotti".