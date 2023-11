Collovati approva la scelta di ADL: “Non poteva esserci persona migliore di Mazzarri”

L'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Il Napoli ha iniziato a vincere con lui, nessuno conosce la piazza azzurra come Walter Mazzarri. Lui è troppo navigato ed esperto per decidere di partire con il suo modulo preferito, il 3-5-2. Questa squadra è fatta per giocare con il 4-3-3. Walter ha capito di essere diventato il nuovo allenatore nel momento in cui Tudor ha chiesto 2 anni di contratto.

Solo 7 mesi di contratto? Io condivido il pensiero di ADL, quando si prende un allenatore in corsa non si può fare altrimenti. Se farà bene, potrebbe esserci anche la possibilità di ricevere un prolungamento. Scelta migliore di lui non poteva esserci”.