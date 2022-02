Collovati: "Brutto Napoli e Milano ride? Esagerato! Campionato anomalo e nessuno domina"

Nel corso de ‘Il bello del calcio’, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha criticato i titoli di stamani del Mattino: “Osimhen salva il brutto Napoli” e del Corriere dello Sport: “Napoli frena, Milano ride”: “Sono troppo cattivi. E’ evidente che il Napoli a Cagliari ha giocato male, ma se penso che l’Inter ha fatto un punto in tre partite e che il Milan ha faticato con la Salernitana penso che leggere brutto Napoli è esagerato. Alle volte può capitare di non giocare bene, poi cosa ha da ridere l’Inter che ha fatto 5 punti su 15?! E’ un campionato anomalo dove nessuno domina, quindi non dobbiamo scandalizzarsi se il Napoli pareggia a Cagliari”.