Collovati: "Cosa succede a Koulibaly? E' il migliore al mondo ma lo vedo nervoso..."

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo su Canale 21 l'ex calciatore Fulvio Collovati ha dichiarato: "Cosa succede a Koulibaly? Per me è il miglior difensore del mondo con Van Dijk, ma l'ho visto nervoso, forse è stanco dopo la Coppa d'Africa, non lo so.

Turnover? Sono passate appena cinque giornate, ma perché non ha giocato Fabian? E' già stanco? Non parlo solo di Ancelotti, ma in generale: dato che ci sono 15 giocatori scontenti vogliono accontentarli, ma perché non far giocare la formazione titolare? Conte lo sta facendo".