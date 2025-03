Collovati crede nell’Udinese: “Può fermare l’Inter nella corsa Scudetto”

L'ex difensore Fulvio Collovati, che in carriera ha giocato sia per l'Inter che per l'Udinese, ha parlato dell'imminente sfida di San Siro all'edizione odierna de Il Gazzettino: "Secondo me l'Udinese può fermare l'Inter nella corsa Scudetto. Ai nerazzurri mancheranno due pedine essenziali come Lautaro Martinez e Dumfries. E pure Bastoni è fuori per squalifica...".

E ancora, aggiunge Collovati: "Fortunatamente per loro hanno recuperato il miglior Calhanoglu. Mkhitaryan il suo lo fa sempre e Barella è un centrocampista top. Anche Thuram non si discute, ma lui dà il massimo quando ha vicino Lautaro. Con Arnautovic è un’altra cosa".

Prosegue e conclude quindi Collovati concentrandosi sull'Udinese e sulle velleità di Europa: "La squadra di Runjaic a me piace: ha individualità di spicco e se la gioca alla pari con chiunque. Non c’è nulla di precluso per l’Udinese. Con 9 gare da giocare tutto può succedere. Con la salvezza conquistata con largo anticipo può andare in campo con la mente più libera, senza ansie e paure".