Collovati dubbioso su James: "Non impazzisco per chi trova difficoltà con Real o Bayern"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Fulvio Collovati, soffermandosi anche sul momento del Napoli: "Io prenderei Icardi invece che James Rodriguez, che ha già dimostrato di saper segnare in Italia. James è un buon giocatore, ma non impazzisco per giocatori come lui che trovano difficoltà in squadre come Real o Bayern. Non capisco perché dovrebbero esplodere qui".