Collovati: “Molta scaramanzia a Napoli, ma sono certo al 120% che abbia già vinto”

Fulvio Collovati, ex campione del mondo, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato del successo del Napoli contro la Roma

Di chi si dovrebbe preoccupare il Napoli? Della Juve, Milan e Inter? Le due lombarde sono in depressione, c’è la consapevolezza di non poter raggiungere gli azzurri. Contro la Roma è stata una bella partita, poi è chiaro che non sempre può venire fuori un 5-1. Dybala rimpianto per il Napoli? E’ grande con le piccole e piccolo con le grandi”.