Collovati: "Napoli e Inter le uniche due in lotta per lo scudetto, la Juve no"

Fulvio Collovati ha parlato dell'Italia vista ieri contro il Belgio e letto le carte al campionato di Serie A che per il momento vede Inter e Napoli in vetta. Ecco le sue parole a Tmw: "Una Nazionale nuova, anche per quello che abbiamo visto ieri sera. E' una squadra definita, Spalletti punta sui giovani, su quelli che hanno voglia e attaccamento alla maglia senza rinunciare alla convocazione. La maglia va onorata e Spalletti lo ha capito. Il pareggio di ieri è meritato, anzi è un peccato perché potevamo vincere alla grande ma quello che conta sono i primi 40 minuti".

La Juventus che pensa a Skriniar?

"Non so quali siano le strategie della società... Mi sembra tutto un po' strano. Se nelle 6-7 partite di campionato fai giocare un ragazzo come Savona, hai Cabal, hai Danilo che fino ad ora non ha giocato. Poi hai Gatti e Kalulu... I difensori ci sono, secondo me la Juventus ha più bisogno di un'alternativa a Vlahovic. O pensi che Cabal e gli acquisti siano delusioni allora lo capisco, altrimenti non vedo perché la Juventus debba andare su Skriniar".

Come vede la corsa Scudetto?

"L'Inter è la favorita per quello che ha fatto, ma deve competere col Napoli, sono loro le competitor per lo scudetto: la Juventus è in costruzione, il Milan ha problemi dall'inizio e se li porterà dietro per tutto il torneo. Quindi rimane l'Inter ed il Napoli, che quest'anno è molto tosto e ha una rosa all'altezza. Sarà una lotta a due, poi come sappiamo i campionati si vincono a febbraio-marzo-aprile, quando spuntano le margherite. Ma non vengano a trovare alibi fra Champions o troppe partite. Hanno 30 giocatori tutti all'altezza e da far girare, quindi la doppia competizione non è un alibi".