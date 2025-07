Collovati: "Ndoye? Un errore non prenderlo. Ma lo sono anche Sterling e Chiesa..."

Ospite fisso nella trasmissione "#Nonsolomercato" in onda su Rai 2, l'ex difensore di Inter e Milan Fulvio Collovati ha toccato diversi temi d'attualità legati alla Serie A e alla finestra di trasferimenti estiva.

In particolare riguardante al futuro di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna che ormai è a un passo dallo sbarco in Premier League e alla firma con il Nottingham Forest. Fulvio Collovati ha commentato così l'affare Ndoye: "Sbaglio del Napoli di aver atteso troppo per Ndoye? Il Napoli ha le potenzialità economiche per prendere chiunque. A non prendere Ndoye ha fatto un piccolo errore, lo dico con molta sincerità. Come lo farebbe nel prendere Chiesa o anche Sterling. Uno ha fatto 6 partite e l'altro 17 mi sembra. Mi sembrano giocatori che ormai hanno dato tutto, il Napoli ha bisogno... non conosco Nusa, però ho sentito che il Napoli potrebbe essere interessato. Ma queste sono le scoperte che deve fare il Napoli. Giocatori come Kvaratskhelia, che all'apparenza sono semi-conosciuti che poi lanci. Ma prendere Chiesa e Sterling, che sono da rilanciare... io francamente non li prenderei".