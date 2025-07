Podcast Di Gennaro: “Tutti gli allenatori saranno sotto esame, anche Conte. Sarà il favorito”

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Guardiola ha parlato nelle ultime ore e ha annunciato uno stop:

"Il fallimento ti può portare anche a dei cambiamenti. Cadere a volte fa bene e in questo caso si è vista una persona più umana. Lì doveva vincere e convincere. Dove è andato ha cambiato le cose e non era facile. Klopp anche per ora è fermo, magari potrebbe rimettersi in gioco con una Nazionale. Luis Enrique? Il sermone che ha fatto a Mbappé chi lo può fare? Se uno lo recepisce, migliora. Deve migliorare in quell'aspetto. Alla fine il PSG con Dembelè falso-nueve ha fatto capire che se certe cose le fanno i campioni, lo fanno tutti gli altri. Questa è la grandezza di creare un gruppo".

Tra i tecnici chi avrà il ruolo più difficile in Serie A?

"Per me Allegri inciderà, arriverà tra i primi 4, lo dico già ora. Poi un po' tutti devono dimostrare. Conte ha fatto una squadra mostruosa, anche per la Champions. Poi c'è Chivu, che è quasi una scommessa, vista la grandezza della squadra, Gasperini alla Roma, un po' preoccupato della rosa, Juric all'Atalanta. E sono curioso di Sarri. Dopo la sfuriata per il mancato mercato, ha ripreso a lavorare e vedremo. Sono tutti in discussione, anche Conte. Quest'anno è il favorito. Allegri sono convinto che darà un contributo importante, ha solo il campionato e può essere un aiuto per lui".

E Fabregas?

"Avete visto l'età dei giocatori arrivati? Tutti giovani, che hanno fame, puntano l'uomo, senza paura. Doveva andare all'Inter ma il patron gli ha detto che vuole fare grandi cose. ha fatto una campagna acquisti importante prendendo giovani forti per quelle che sono le sue caratteristiche. E tra le sorprese ci metto anche Fiorentina e Bologna. Il Como vuole emergere. E se prendono anche Morata...".

Milan-Jashari, giusto fermarsi?

"La cifra è alta. Viene dal Bruges, ma 40 mln sono sempre tanti".