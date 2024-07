Collovati: “Non credo ad una frase di Conte. Il Napoli sarà una delle principali rivali dell'Inter“

Fulvio Collovati, ex difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di news.superscommesse.

Il neo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha dichiarato che il livello della propria squadra non è alto ma medio. E’ un messaggio che può spegnere gli entusiasmi o può incentivare a fare meglio? Quali calciatori potrebbero esaltarsi con il 3-5-2?

“Non credo a quest'affermazione di Conte. Dice questo perché, giustamente, vuole tenere tutti in guardia per farli rendere al meglio. Non è da dimenticare, tra l'altro, che il Napoli non avrà gare da disputare nelle coppe europee. Sono rimasti Di Lorenzo e Kvaratskhelia che restano due punti di riferimento; in difesa sono stati acquistati calciatori importanti, quali Buongiorno, Rafa Marín e Spinazzola. È una delle competitor principali dell'Inter, senza dubbio”.