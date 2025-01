Collovati storce il naso: "Amuzu? Mi pare che Conte sia stato chiaro..."

Fulvio Collovati - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero - ha parlato di mercato e della partita che il Napoli disputerà sabato pomeriggio contro la Roma: "Comuzzo verso il Napoli? Il club azzurro fa bene a puntare su di lui, questa è la mentalità di De Laurentiis e mi piace. È un calciatore pronto che gioca titolare nella Fiorentina nonostante abbia 19 anni. Rappresenta un acquisto per il presente ma soprattutto per il futuro, basti pensare alla coppia con Buongiorno, con loro sei a posto per 10 anni. Ovviamente non sarebbe subito il titolare, ma rappresenterebbe una valida alternativa. È un ottimo difensore e un mastino, rappresenta un investimento per il futuro e inoltre mi dicono che sia un bravo ragazzo. La Juventus invece prende Danso dopo aver ricevuto diversi rifiuti in tutta Europa, questo fa capire come i bianconeri siano una società che non ha le idee chiare.

Amuzu per sostituire Kvara? Conte è stato molto chiaro: vuole un numero uno, altrimenti preferisce andare avanti così. Meret? Secondo me è un ottimo portiere, basta vedere che parata ha fatto contro la Juventus su Yildiz. È stato un intervento alla Zoff. C'è stato un periodo in cui l'estremo difensore è stato criticato fortemente, ma bisogna guardare al presente. Io non capisco perché la società non abbia ancora provveduto a rinnovare il suo contratto.

Corsa Scudetto? Napoli prima e Inter subito dopo, sono le squadre più avvantaggiate per il tricolore. Anche se qualche speranza va data anche all'Atalanta. Nella squadra di Inzaghi, nonostante una rosa qualificata, giocano sempre gli stessi titolari. Quando entrano Taremi o Arnautovic, per esempio, la musica non è la stessa. Calendario? Contano fino a un certo punto: il Napoli ha giocato a Firenze e Bergamo e contro la Juventus totalizzando 9 punti, quando molti se ne aspettavano al massimo 6.

Roma-Napoli? La formazione giallorossa sarà probabilmente la stessa in campo stasera contro l'Eintracht Francoforte, Ranieri non sottovaluterà assolutamente la sfida con gli azzurri".