Colomba: "Lavorare al centro sportivo non dà problemi. Stop Serie A? Sarebbe grande danno..."

L'ex allenatore del Napoli Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà sulla possibile ripresa del campionato: "Varie nazioni hanno pensato di fermarsi, da noi il calcio è un fattore importante e tutti ci vogliono pensare, a partire dal Governo che non vuole sbagliare dal punto di vista sanitario. Lega e Figc si stanno adoperando perchè sanno che, economicamente, finire qui sarebbe un danno economico. Da noi il calcio peraltro è anche un fattore sociale

IPOTESI GIOCARE A SETTEMBRE - "Tutto si può fare pur di non abbandonare, però settembre mi sembra lontano. Dipende dall'andamento dei contagi nel prossimo mese. Sono favorevole agli allenamenti individuali, che non comportano nulla. Lavorare ora al centro sportivo non crea problemi, andando fuori cosa fai? Precetti un parco intero? Se c'è un centro sportivo è meglio, ci sono più controlli così, da quando i calciatori arrivano a quando vanno via. Quanto alla preparazione, è ovvio che dopo uno stop così lungo la condizione ottimale non potrà esserci, però saranno tutti più o meno nelle stesse condizioni".