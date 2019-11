Colomba: "Napoli risalirà, ha pagato mentalmente la gara con l'Atalanta ed i rigori non dati"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore di Napoli e Bologna: “Bologna partito molto bene con una bella proposta di gioco e quindi ha guadagnato l'attenzione di tutti. Complice qualche infortunio, un calo di condizione, qualche risultato che poteva dare qualche punto in più, è arrivato questo periodo negativo, ma è una squadra che può risollevarsi. Napoli ha patito la gara con l'Atalanta, i rigori non dati, l'hanno portato ad una flessione mentale ed ad una mancanza di fiducia. Anche le vicende extracampo hanno portato a questo atteggiamento. E' una squadra che ha carattere e vuole essere protagonista, raggiungeranno la Champions.

Ancelotti sta modificando qualcosa, hanno rischiato molto dietro e con questo nuovo atteggiamento visto con il Liverpool, possono cambiare pelle. Ancelotti è un lettore delle situazioni, se riesce ad interpretare bene la partita, può cambiare le partite come vuole. Come si prepara una partita come quella contro il Napoli? Si prepara puntando sul senso di responsabilità dei giocatori. La squadra ha bisogno di recuperare punti in classifica ed in casa vuole fare la sua partita. Sono sicuro che il Napoli farà la partita nel modo giusto".