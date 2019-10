Colonnese: "Difficile la situazione di Mertens, ADL ha capito che non è semplice trattenerlo"

Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiia: "Mertens è un grande campione, avvicinarlo alla porta ha cambiato la sua carriera perché si è scoperto un attaccante vero. Grande merito a lui, in Europa non ci sono giocatori con i suoi numeri. De Laurentiis si sta rendendo conto che diventa difficile trattenere questo giocatore perché ha delle richieste importanti, fa il suo lavoro. Il presidente cerca di portare a casa il massimo risultato per il Napoli, ma anche Martens vuole un contratto importante. E' una situazione non facile, ma ho la sensazione che questi calciatori a fine anno prenderanno altre squadre perché De Laurentiis non si svena".