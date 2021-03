Colonnese: "La Juve cammina, se il Napoli la batte inizia a volare. Su Inzaghi..."

Francesco Colonnese, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Simone Inzaghi ha sempre giocato con la difesa a tre con la Lazio e si è sempre trovato a giocare così. Non so se cambierebbe metodo di gioco. Difficilmente un allenatore cambia modulo di gioco quando lo adatta per 5 o 6 anni. Non penso che Inzaghi possa cambiare modulo e giocare con la difesa a tre. Lui è diventato grande anche perché ha il suo gioco. Il Napoli adotta una difesa a quattro in fase difensiva e una difesa a tre e mezzo in fase offensiva. E' una novità apportata da Gattuso. Inzaghi e Juric però adottano una difesa a tre pura. Inzaghi adotta una difesa tecnica mentre Juric è integralista. Lui, come Gasperini, adora l'uno contro uno. Molto dipenderà dalla posizione di classifica del Napoli.

Koulibaly è un calciatore che non si può adattare. Al massimo potrebbe fare il centrale nella difesa a tre. Nel calcio ne ho viste di tutti i colori e quindi tutto potrebbe succedere. Dipenderà molto dalle prossime partite. Il Napoli ha dimostrato di essere forte negli scontri diretti. Al momento la corsa la si fa sulla Juve. L'Atalanta è in grande condizione fisica mentre la Juve non mi piace, corre poco. La Juve cammina ma vince per le individualità. Non è mai andata forte per i ritmi. Non so se accelererà in queste ultime partite. Io per l'esperienza che ho avuto da calciatore, lo trovo difficile. Lo scontro con la Juve è fondamentale. Se il Napoli vince inizia a volare".