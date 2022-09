Come sostituirà Leao? Pioli a Sky subito incalzato sulla sfida al Napoli

Nell'intervista dopo la gara di Champions a Sky, il tecnico del Milan Stefano Pioli s'è subito proiettato al Napoli.

Come si sostituisce Leao con il Napoli? “Chiaramente non avremo le stesse caratteristiche, non abbiamo un vero attaccante ma cercheremo di avere soluzioni e posizioni diverse. Proveremo a fare una grande partita contro un grande avversario”.