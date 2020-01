Come stanno Kou, Ghoulam e Mertens? Gattuso risponde in conferenza e svela i tempi

Nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Perugia, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato dei giocatori fuori per infortunio.

Come stanno i giocatori fuori? "Mertens arriva stasera o domattina, s'è curato, gli mancheranno 4-5 giorni perché da 10 giorni non tocca palla, speriamo di averlo per settimana prossima. Koulibaly abbiamo provato, ha lavorato 4-5 giorni, ma non mi va di rischiarlo, io vorrei farlo sempre giocare ma non posso rischiare fino a quando non è pulito con questo edema, sono 5 settimane, avevamo detto 5-6 settimane. Ghoulam ha fatto 10 giorni buoni, poi ha avuto un fastidio muscolare, fermo 5-6 giorni, da domani farà lavoro di gruppo al 50-60%".